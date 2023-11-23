Московский зоопарк показал, как дочка панды Диндин мило трапезничает бамбуком

Детёныш панд Диндин и Жуи из Московского зоопарка решился взять пример со своей мамы и, распластавшись на пузике, принялся дегустировать ветку бамбука. Умилительными кадрами поделилась в личном телеграм-канале генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова.