Московский зоопарк показал, как дочка панды Диндин мило трапезничает бамбуком
В Московском зоопарке показали, как детёныш панды Диндин ест бамбуковую ветвь
Детёныш панд Диндин и Жуи из Московского зоопарка решился взять пример со своей мамы и, распластавшись на пузике, принялся дегустировать ветку бамбука. Умилительными кадрами поделилась в личном телеграм-канале генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова.
Дочка панд Диндин и Жуи пробует бамбук вслед за мамой. Видео © t.me / Светлана Акулова
Напомним, долгожданное потомство появилось у столичных панд Жуи и Диндин 30 августа, у них родилась девочка. Диндин оказалась заботливой мамой: она не отходит от своего ребёнка и постоянно обнимает его. На данный момент пандёнок открыл глаза, покрылся шерстью, начал различать предметы и набрал вес. Кроме того, медвежонок во всю рычит на киперов. А вчера в Московском зоопарке показали, как он делает первые попытки встать на ноги.
t.me / Светлана Акулова