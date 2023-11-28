У детёныша панд Диндин и Жуи из Московского зоопарка появились первые зубки
У детёныша панд Диндин и Жуи из Московского зоопарка появились первые зубки — два нижних клыка. В ходе осмотра специалисты убедились в том, что развитие малыша идёт согласно всем нормам роста чёрно-белых медведей.
У детёныша панд Диндин и Жуи из Московского зоопарка появились первые зубки. Видео © Telegram / Московский зоопарк
"Молочные зубки у больших панд растут с трёх месяцев до примерно полугода. Когда они появятся полностью, малышка понемногу начнёт пробовать взрослую пищу: бамбук, овощи, возможно, панда-кейки", — отметили в учреждении, добавив, что к полутора годам у детёныша молочные зубы полностью сменятся на взрослые.
Недавно Лайф рассказывал, что детёнышу панд Диндин и Жуи исполнилось три месяца. Долгожданное потомство появилось у столичных медвежьих в конце августа, у них родилась девочка. Диндин оказалась заботливой мамой: она не отходит от своего малыша и постоянно обнимает его. Мы писали, что пандочка открыла глаза, покрылась шерстью, начала различать предметы и набрала вес. Кроме того, медвежонок во всю рычит на киперов. В Московском зоопарке показывали, как малышка делает первые попытки встать на ноги и ест бамбук.
Telegram / Московский зоопарк