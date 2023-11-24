Камера сняла, как Жуи радостно валяется в снегу, пока Диндин нянчится с пандёнком
В Московском зоопарке показали, как панда Жуи радуется снегу
Самец панды по имени Жуи из Московского зоопарка эмоционально отреагировал на прошедший сегодня в столице снегопад. На опубликованном пресс-службой зоопарка видео — то, как огромный медведь радостно играет и катается по вольеру.
В Московском зоопарке показали, как панда Жуи радуется снегу. Видео © Telegram / "Московский зоопарк"
Где в этот момент находится Диндин и их общий трёхмесячный пандёнок — неизвестно. Молодого отца, судя по всему, это не особо волнует.
Напомним, в конце августа у Жуи и Диндин родился пандёнок — девочка. Диндин оказалась заботливой мамой и ни на шаг не отходит от своего ребёнка, а также постоянно обнимает его. Сейчас девочка уже открыла глаза, покрылась шерстью, начала различать предметы и набрала вес. А сегодня медвежонку исполнилось три месяца.
Telegram / "Московский зоопарк"