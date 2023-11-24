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24 ноября, 15:08

Камера сняла, как Жуи радостно валяется в снегу, пока Диндин нянчится с пандёнком

В Московском зоопарке показали, как панда Жуи радуется снегу

Самец панды по имени Жуи из Московского зоопарка эмоционально отреагировал на прошедший сегодня в столице снегопад. На опубликованном пресс-службой зоопарка видео — то, как огромный медведь радостно играет и катается по вольеру.

В Московском зоопарке показали, как панда Жуи радуется снегу. Видео © Telegram / "Московский зоопарк"

Где в этот момент находится Диндин и их общий трёхмесячный пандёнок — неизвестно. Молодого отца, судя по всему, это не особо волнует.

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Напомним, в конце августа у Жуи и Диндин родился пандёнокдевочка. Диндин оказалась заботливой мамой и ни на шаг не отходит от своего ребёнка, а также постоянно обнимает его. Сейчас девочка уже открыла глаза, покрылась шерстью, начала различать предметы и набрала вес. А сегодня медвежонку исполнилось три месяца.

Обложка ©

Telegram / "Московский зоопарк"

Матвей Константинов
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