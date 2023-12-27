Поставил ультиматум: Раскрыта неожиданная причина появления Трампа в фильме "Один дома"

Бывший президент США Дональд Трамп появился в эпизоде фильма "Один дома – 2" (1992) из-за ультиматума, который он поставил съёмочной группе. Об этом рассказал режиссёр ленты Крис Коламбус.

По его словам, съёмки проходили в лобби нью-йоркского отеля "Плаза", который в то время принадлежал ещё будущему президенту Штатов Трампу. Кинематографисты заплатили деньги за право работать в здании, однако бизнесмен заявил, что разрешит съёмки, если они возьмут его в эпизод.

"Мы заплатили гонорар, но он также сказал: "Единственный способ использовать отель "Плаза" — это если я буду сниматься в фильме", — поделился Коламбус в беседе с изданием Business Insider.

Режиссёр отметил, что был очень удивлён положительной реакцией зрителей на появление Трампа в фильме, поэтому его решили оставить исключительно ради публики. Напомним, экс-президент США сыграл неизвестного мужчину, который подсказал дорогу герою актёра Маколея Калкина.