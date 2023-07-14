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14 июля, 13:19

Четыре абсурдных киноляпа заметили в фильме "Один дома"

<p>Маленький Кевин в одиночку противостоит двум громилам-грабителям. Обложка © "Один дома", режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/8124/?utm_referrer=www.google.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru</a> </p>

Маленький Кевин в одиночку противостоит двум громилам-грабителям. Обложка © "Один дома", режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk.ru

На первой части фильма "Один дома" выросло не одно поколение, однако самые внимательные зрители до сих пор продолжают находить в них забавные и интересные киноляпы.

Один из первых можно заметить ещё в самом начале фильма, когда вся семья спешно собирается в Европу. Базз — старший брат главного героя Кевина — ест пиццу, а точнее, с силой заталкивает её себе в рот левой рукой. Но когда камера меняет положение и показывает его с другой стороны, рука в кадре почему-то уже правая.

  • Старший брат Кевина с аппетитом уплетает пиццу. Фото © "Один дома", режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk.ru
    Старший брат Кевина с аппетитом уплетает пиццу. Фото © "Один дома", режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk.ru
  • Старший брат Кевина с аппетитом уплетает пиццу. Фото © "Один дома", режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk.ru
    Старший брат Кевина с аппетитом уплетает пиццу. Фото © "Один дома", режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk.ru

Старший брат Кевина с аппетитом уплетает пиццу. Фото © "Один дома", режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk.ru

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Второй ляп тоже с участием Базза, но произошёл уже в его комнате. Как и всякий подросток, он оказался любителем разбрасывать вещи. А может, глубоко внутри него сидит настоящая русская душа, которая не прочь использовать стул как вешалку для одежды и складировать на нём майки. Так, сначала зелёная футболка появляется на самом краю спинки, однако уже в следующем кадре она заметно сдвигается.

  • Комната старшего брата Кевина. Фото © "Один дома", режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk.ru
    Комната старшего брата Кевина. Фото © "Один дома", режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk.ru
  • Комната старшего брата Кевина. Фото © "Один дома", режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk.ru
    Комната старшего брата Кевина. Фото © "Один дома", режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk.ru

Комната старшего брата Кевина. Фото © "Один дома", режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk.ru

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Все знают, что в фильме рассказывается история мальчика, который в одиночку противостоит двум взрослым грабителям, применяя против них лишь хитрость и смекалку, используя в том числе трюки с электричеством и светильниками. Однако в следующем киноляпе обошлось без проделок Кевина — лампочка над гаражом сама магическим образом включается и выключается.

  • Кевин около гаража. Фото © "Один дома", режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk.ru
    Кевин около гаража. Фото © "Один дома", режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk.ru
  • Кевин около гаража. Фото © "Один дома", режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk.ru
    Кевин около гаража. Фото © "Один дома", режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk.ru

Кевин около гаража. Фото © "Один дома", режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk.ru

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В некоторых сценах из дома и вовсе пропадают вещи, хотя никого, кроме малыша, там нет. Например, со стены рядом с лестницей исчезла одна из семейных фотографий. А может быть, это проделки полтергейста?

  • Интерьер в доме семьи Кевина. Фото © "Один дома", режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk.ru
    Интерьер в доме семьи Кевина. Фото © "Один дома", режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk.ru
  • Интерьер в доме семьи Кевина. Фото © "Один дома", режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk.ru
    Интерьер в доме семьи Кевина. Фото © "Один дома", режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk.ru

Интерьер в доме семьи Кевина. Фото © "Один дома", режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk.ru

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А ранее Лайф рассказывал о киноляпах из первой части известной истории про волшебника Гарри Поттера, которые удалось обнаружить спустя 22 года после премьеры. К удивлению, один из главных ляпов со шрамом мальчика, "который выжил", — он то появляется на лбу Гарри, то снова исчезает.

Зрители заметили киноляп с кольцом Табакова в фильме "Москва слезам не верит"

Зрители заметили киноляп с кольцом Табакова в фильме "Москва слезам не верит"

Николь Вербер
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