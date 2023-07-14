Четыре абсурдных киноляпа заметили в фильме "Один дома"

На первой части фильма "Один дома" выросло не одно поколение, однако самые внимательные зрители до сих пор продолжают находить в них забавные и интересные киноляпы.

Один из первых можно заметить ещё в самом начале фильма, когда вся семья спешно собирается в Европу. Базз — старший брат главного героя Кевина — ест пиццу, а точнее, с силой заталкивает её себе в рот левой рукой. Но когда камера меняет положение и показывает его с другой стороны, рука в кадре почему-то уже правая.





Второй ляп тоже с участием Базза, но произошёл уже в его комнате. Как и всякий подросток, он оказался любителем разбрасывать вещи. А может, глубоко внутри него сидит настоящая русская душа, которая не прочь использовать стул как вешалку для одежды и складировать на нём майки. Так, сначала зелёная футболка появляется на самом краю спинки, однако уже в следующем кадре она заметно сдвигается.





Все знают, что в фильме рассказывается история мальчика, который в одиночку противостоит двум взрослым грабителям, применяя против них лишь хитрость и смекалку, используя в том числе трюки с электричеством и светильниками. Однако в следующем киноляпе обошлось без проделок Кевина — лампочка над гаражом сама магическим образом включается и выключается.





В некоторых сценах из дома и вовсе пропадают вещи, хотя никого, кроме малыша, там нет. Например, со стены рядом с лестницей исчезла одна из семейных фотографий. А может быть, это проделки полтергейста?



