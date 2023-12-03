Не смог сдержать слёз: Маколей Калкин получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде

43-летний американский актёр Маколей Калкин получил персональную звезду на голливудской "Аллее славы". На церемонии артист, известный по главной роли в фильме "Один дома", не смог сдержать слёз, выступая с речью перед собравшимися, передаёт портал People.

На торжественную церемонию актёр пришёл вместе со своей невестой Брендой Сонг и двумя сыновьями. В благодарственном слове Калкин выразил слова признательности комитету "Аллеи славы" и сказал, что невероятно горд получить именную звезду. Очень трогательные слова он также произнёс, обращаясь к своей возлюбленной.

"Ты для меня абсолютно всё. Ты — моя чемпионка. Для меня ты единственный человек, который сегодня счастливее меня. Ты — лучшая женщина, которую я когда-либо знал, ты — лучший человек, которого я когда-либо знал. Ты подарила мне смысл жизни. Ты подарила мне семью", — сквозь слёзы заявил Калкин.