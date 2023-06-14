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Регион
Опубликовано 14 июня 2023, 17:16

Аналог голливудской "Аллеи славы" предложили создать в Москве

Депутат Шолохов предложил создать в Москве аналог голливудской "Аллеи славы"

Создание в России аналога Голливуда не поможет догнать конкурентов, считает зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Он напомнил, что у нашей страны есть своя киношкола, во многом старше голливудской.

"Она была предвестником Голливуда по многим параметрам. Я не думаю, что у нас должен быть его аналог, а вот то, что кинематограф нужно развивать, — это да. Комитет по культуре этим активно занимается", сказал он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

А вот создание в Москве аналога "Аллеи славы" было бы неплохим решением, считает парламентарий. Располагаться она может у здания Мосфильма, а тех, кто на ней будет находиться, должны выбирать сами зрители посредством голосования.

Депутат подчеркнул, что российским кинематографистам стоит поучиться у Голливуда "агрессивности в хорошем смысле слова": не быть слишком деликатными и не бояться задевать чужие чувства.

"В это же время Голливуд есть со своими штампами, но они же работают", — заключил он.

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Лайф писал, что российские фильмы собрали с начала 2023 года 16,7 миллиарда рублей, рекордно превысив годовые показатели за последние восемь лет. Наиболее кассовыми стали "Чебурашка" и "Вызов".

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ТАСС / Щербак Александр

Матвей Константинов
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