Собянин: Москва возродит киностудию имени Максима Горького

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Москве акций Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького. Как отметил мэр города Сергей Собянин, благодаря этому продолжится её масштабная модернизация.

Киностудия была основана ещё в далёком 1915 году, однако не смогла избежать упадка 90-х годов. Долгое время она ничего не производила, а здание находилось в крайне плачевном и даже аварийном состоянии. Но, к счастью, студию удалось спасти, рассказал градоначальник.

"К руководству пришла новая управленческая команда. В производстве находится 12 проектов игрового и 16 — неигрового кино", — написал он в своём блоге.

Благодаря поддержке российского правительства и Министерства культуры начались работы по модернизации студийного комплекса, а в ближайшие несколько лет в городе построят ещё одну креативную площадку со всем необходимым для полного цикла кинопроизводства. Кстати, сейчас в кинокампусе Горького можно посетить лекции и мастер-классы для детей, будущих студентов кинематографических вузов и специалистов в сфере производства современного кино.