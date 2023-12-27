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27 декабря, 01:35

Дурачился и ел конфеты: Британский премьер записал рождественский ролик в стиле "Один дома"

Британский премьер Сунак снялся в рождественском ролике по мотивам "Один дома"

Глава Кабинета министров Соединённого Королевства Риши Сунак решил поздравить британцев необычным способом: он снялся в пародийном ролике по мотивам легендарной комедии "Один дома", который опубликовал в социальной сети Х.

Британский премьер Сунак снялся в рождественском ролике по мотивам "Один дома". Видео © Х / Politics UK

Видеозапись была сделана в резиденции главы британского правительства, расположенной в Лондоне на Даунинг-стрит. Удостоверившись в том, что остался в здании один, Сунак решил повторить сцены из рождественского фильма с Маколеем Калкиным.

На видео политик всячески развлекается: танцует, ест спагетти и конфеты с ёлки, сбивает банки из-под Coca-Cola и просто радуется как ребёнок. Не забыл Сунак и потискать жителя резиденции кота Ларри. В конце ролика кто-то звонит в пресс-службу премьера и телефон берёт Сунак. Неизвестно, что говорят на том конце провода, однако глава Кабмина быстро прерывает разговор фразой: "Извините, вы ошиблись номером".

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Ранее Лайф писал, что Сунак опозорился перед прибывшим в Великобританию коллегой из Нидерландов Марком Рютте. Он не смог войти в собственную резиденцию на Даунинг-стрит, так как дверь была заперта.

Обложка ©

Х / Politics UK

Алексей Соловьёв
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