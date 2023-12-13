Кто там?: Британский премьер опозорился перед зарубежным гостем из-за запертой двери на Даунинг-стрит

Британский премьер-министр Риши Сунак не смог войти в собственную резиденцию на Даунинг-стрит в компании нидерландского коллеги Марка Рютте. Видео с курьёзным инцидентом опубликовало издание Bild.

Британский премьер Сунак не смог войти в собственную резиденцию на Даунинг-стрит. Видео © Bild

Судя по кадрам, Сунак встретил гостя на крыльце резиденции, затем они пожали друг другу руки и попытались войти внутрь, но безуспешно: дверь оказалась заперта.

Политики замешкались, снова попытались открыть дверь и уже направились на поиски другого входа в здание, когда их, наконец, впустил в резиденцию охранник внутри здания. В канцелярии Сунака позже объяснили, что из соображений безопасности дверь в резиденцию можно открыть только изнутри. Видимо, секьюрити замешкался и не успел вовремя это сделать.