Кто там?: Британский премьер опозорился перед зарубежным гостем из-за запертой двери на Даунинг-стрит
Bild: Британский премьер Сунак не смог войти в свою резиденцию на Даунинг-стрит
Британский премьер-министр Риши Сунак не смог войти в собственную резиденцию на Даунинг-стрит в компании нидерландского коллеги Марка Рютте. Видео с курьёзным инцидентом опубликовало издание Bild.
Британский премьер Сунак не смог войти в собственную резиденцию на Даунинг-стрит. Видео © Bild
Судя по кадрам, Сунак встретил гостя на крыльце резиденции, затем они пожали друг другу руки и попытались войти внутрь, но безуспешно: дверь оказалась заперта.
Политики замешкались, снова попытались открыть дверь и уже направились на поиски другого входа в здание, когда их, наконец, впустил в резиденцию охранник внутри здания. В канцелярии Сунака позже объяснили, что из соображений безопасности дверь в резиденцию можно открыть только изнутри. Видимо, секьюрити замешкался и не успел вовремя это сделать.
А ранее Лайф сообщал, что на встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена не обошлось без новых конфузных выходок от главы США: сперва Байден без стеснения высморкался во время речи украинского политика, а потом рассмеялся, отвечая на вопрос о "победе" Украины.