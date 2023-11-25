Захарова по одной детали распознала манипуляцию в "позорном" видео Сунака с молотком

Запись, на которой премьер-министр Великобритании Риши Сунак якобы неправильно пользуется молотком во время мастер-класса, можно назвать одним из хрестоматийных примеров манипуляции информацией. Такое заявление в личном телеграм-канале опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Расширенная версия ролика с Сунаком, где видно, что использовать боковую поверхность молотка ему сказала мастер. Видео © X / V Z - Взгляд

"В полной версии чётко видно и слышно, что мастер специально сказала Сунаку использовать боковую часть инструмента [вместо бойка]. Лейбористская партия же опубликовала в своём аккаунте лишь ту часть видео, где совет мастера не прозвучал", — объяснила Захарова, уточнив, что распространённая британской оппозицией запись была сделана во время посещения главой кабмина ювелирной мастерской в северном графстве Йоркшир.

Она отметила, что схожим образом страны Запада создают фейки о Российской Федерации. Зарубежные СМИ часто пользуются похожим приёмом: вырывают из контекста заявления политиков и чиновников, намеренно искажая смысл сказанного.

По мнению Захаровой, такая манипуляция правдой способна разрушать мир. Хотя в случае с Сунаком фейк был скорее точечный и потому был быстро разоблачён. А вот медиакампанию против России точечной не назовёшь — её характер больше напоминает пандемию, подытожила официальный представитель российского МИД.