Неумелый Риши Сунак с молотком в руках рассмешил всю Британию
Британская оппозиция высмеяла Сунака за видео с молотком
В Великобритании оппозиционная партия лейбористов высмеяла премьера Риши Сунака. Британский чиновник появился с молотком в руках и рассмешил общество необычным способом забивания — он использовал боковую сторону вместо бойка.
Британский премьер Риши Сунак использовал боковую сторону молотка вместо бойка. Видео © X / RonEng1ish
"Риши Сунак — не сын изготовителя инструментов", — говорится в соцсети Х (бывший Twitter).
Как сообщает газета Independent, видео было снято в ювелирной мастерской в графстве Йоркшир на севере Англии. В полной версии ролика Сунак всего лишь следовал инструкциям мастера, которая специально сказала использовать инструмент другой стороной.
К слову, в отличие от западных лидеров, российский президент Владимир Путин — мастер на все руки. Недавно он признался, что является плотником четвёртого разряда. Необычное заявление глава государства сделал в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, когда говорил про отношения с Японией. Политик отметил, что знает, как "расширить окно" в отношениях с Токио, если это потребуется.
X / RonEng1ish