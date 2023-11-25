Как сообщает газета Independent , видео было снято в ювелирной мастерской в графстве Йоркшир на севере Англии. В полной версии ролика Сунак всего лишь следовал инструкциям мастера, которая специально сказала использовать инструмент другой стороной.

К слову, в отличие от западных лидеров, российский президент Владимир Путин — мастер на все руки. Недавно он признался, что является плотником четвёртого разряда. Необычное заявление глава государства сделал в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, когда говорил про отношения с Японией. Политик отметил, что знает, как "расширить окно" в отношениях с Токио, если это потребуется.