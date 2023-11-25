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25 ноября, 11:05

Захарова рассказала, как налоги европейцев через Зеленского идут телефонным мошенникам

Захарова: Налоги граждан ЕС идут на телефонных мошенников из Украины

Направляемые Владимиру Зеленскому налоги граждан ЕС идут в том числе и на оплату деятельности телефонных мошенников, которые потом вымогают деньги у тех же европейцев. Об этом в личном телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обратившая внимание на пресс-релиз Европола о пойманных сотрудниках мошеннической телефонной сети с Украины, выдававших себя за сотрудников службы безопасности банков Европы.

"Ровно то, что эти злоумышленники практиковали в России последние 5–7 лет, теперь совершали и со своими материальными "благодетелями"… Вот именно на это — спонсирование всех видов бандитизма на Украине — и идут деньги налогоплательщиков Евросоюза, когда их режимы переводят миллиарды Зеленскому", говорится в её посте.

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Ранее Захарова сказала, что Москва готова к обсуждению международной повестки дня с новыми аргентинскими властями во главе с избранным президентом Хавьером Милеем. Также она прокомментировала недавние переговоры Милея с Владимиром Зеленским по организации встречи "Украина – Латинская Америка".

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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