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23 ноября, 18:55

Захарова оценила готовность России к диалогу с Аргентиной при новой власти

Захарова: Россия готова к диалогу с Аргентиной по многосторонним вопросам

Москва готова к обсуждению международной повестки дня с новыми аргентинскими властями во главе с избранным президентом Хавьером Милеем. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Неизменно открыты к конструктивному диалогу с Буэнос-Айресом по широкому спектру вопросов международной и двусторонней повестки дня", — отметила дипломат.

Также представитель ведомства прокомментировала недавние переговоры Милея с Владимиром Зеленским по организации встречи "Украина – Латинская Америка". Захарова подчеркнула, что формирующемуся аргентинскому правительству предстоит реализовать программу решения сложных проблем на практике. В ходе этой работы, уверена дипломат, будет оформлен и план внешнеполитических шагов республики в условиях нынешних глобальных реалий.

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Напомним, что Милей одержал победу на президентских выборах 20 ноября. Он является сторонником сотрудничества с США и выступает против вступления Аргентины в БРИКС. По мнению политологов, отношения Москвы и Буэнос-Айреса оказались под угрозой после прихода проамериканского политика к власти.

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Илья Пушкарев
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