Захарова оценила готовность России к диалогу с Аргентиной при новой власти

Москва готова к обсуждению международной повестки дня с новыми аргентинскими властями во главе с избранным президентом Хавьером Милеем. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Неизменно открыты к конструктивному диалогу с Буэнос-Айресом по широкому спектру вопросов международной и двусторонней повестки дня", — отметила дипломат.

Также представитель ведомства прокомментировала недавние переговоры Милея с Владимиром Зеленским по организации встречи "Украина – Латинская Америка". Захарова подчеркнула, что формирующемуся аргентинскому правительству предстоит реализовать программу решения сложных проблем на практике. В ходе этой работы, уверена дипломат, будет оформлен и план внешнеполитических шагов республики в условиях нынешних глобальных реалий.