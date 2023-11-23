Захарова оценила готовность России к диалогу с Аргентиной при новой власти
Захарова: Россия готова к диалогу с Аргентиной по многосторонним вопросам
Москва готова к обсуждению международной повестки дня с новыми аргентинскими властями во главе с избранным президентом Хавьером Милеем. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Неизменно открыты к конструктивному диалогу с Буэнос-Айресом по широкому спектру вопросов международной и двусторонней повестки дня", — отметила дипломат.
Также представитель ведомства прокомментировала недавние переговоры Милея с Владимиром Зеленским по организации встречи "Украина – Латинская Америка". Захарова подчеркнула, что формирующемуся аргентинскому правительству предстоит реализовать программу решения сложных проблем на практике. В ходе этой работы, уверена дипломат, будет оформлен и план внешнеполитических шагов республики в условиях нынешних глобальных реалий.
Напомним, что Милей одержал победу на президентских выборах 20 ноября. Он является сторонником сотрудничества с США и выступает против вступления Аргентины в БРИКС. По мнению политологов, отношения Москвы и Буэнос-Айреса оказались под угрозой после прихода проамериканского политика к власти.
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