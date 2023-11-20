Президентом Аргентины стал крайне правый противник России и БРИКС

Победу в президентских выборах в Аргентине одержал лидер партии "Свобода наступает" Хавьер Милей. Об этом заявил его главный оппонент в лице министра экономики республики Серхио Массы, который уже признал поражение.

"Результаты оказались не такими, как мы ожидали. Я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, потому что он — президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года", — подчеркнул Масса.

Милей является крайне правым политиком, нацеленным на сотрудничество с Соединёнными Штатами. Дружба с Россией и Китаем же, напротив, не входит в круг интересов новоизбранного президента. Об этом говорит в том числе и нежелание политика делать Аргентину членом БРИКС.