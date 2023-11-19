Полиция Аргентины арестовала пять человек за угрозы семье кандидата в президенты

Группа из пяти человек задержана аргентинской полицией в рамках расследования угроз, адресованных семье кандидата в президенты Серхио Массы. Телефонные бандиты скрывались в провинции Сальта, сказано в заявлении министра безопасности страны Анибаля Фернандеса.

Родных действующего главы Министерства экономики республики стали пугать расправой после слива в Сеть их личных данных и номеров. Масса был вынужден обратиться за помощью к блюстителям закона, которые обеспечили семью политика охраной, а также инициировали расследование.

Напомним, что второй тур президентских выборов состоится в Аргентине 19 ноября. Побороться за пост главы государства Массе придётся с депутатом Хавьером Милеем. В первом туре голосования парламентарий уступил министру с отрывом около 7%.