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19 ноября, 03:32

Полиция Аргентины арестовала пять человек за угрозы семье кандидата в президенты

<p>Кандидат в президенты Аргентины Серхио Масса с семьёй. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergiomassaok</p>

Кандидат в президенты Аргентины Серхио Масса с семьёй. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergiomassaok

Группа из пяти человек задержана аргентинской полицией в рамках расследования угроз, адресованных семье кандидата в президенты Серхио Массы. Телефонные бандиты скрывались в провинции Сальта, сказано в заявлении министра безопасности страны Анибаля Фернандеса.

Родных действующего главы Министерства экономики республики стали пугать расправой после слива в Сеть их личных данных и номеров. Масса был вынужден обратиться за помощью к блюстителям закона, которые обеспечили семью политика охраной, а также инициировали расследование.

Напомним, что второй тур президентских выборов состоится в Аргентине 19 ноября. Побороться за пост главы государства Массе придётся с депутатом Хавьером Милеем. В первом туре голосования парламентарий уступил министру с отрывом около 7%.

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Между тем к президентским выборам активно готовится и американский истеблишмент, натравливая свой электорат на оппонентов. Так, действующий глава Белого дома Джо Байден упрекнул Дональда Трампа в намерении мстить в случае переизбрания на пост американского лидера. В ответ же политик назвал республиканца тупым и рассеянным.

Илья Пушкарев
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