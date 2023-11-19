Полиция Аргентины арестовала пять человек за угрозы семье кандидата в президенты
Кандидат в президенты Аргентины Серхио Масса с семьёй. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergiomassaok
Группа из пяти человек задержана аргентинской полицией в рамках расследования угроз, адресованных семье кандидата в президенты Серхио Массы. Телефонные бандиты скрывались в провинции Сальта, сказано в заявлении министра безопасности страны Анибаля Фернандеса.
Родных действующего главы Министерства экономики республики стали пугать расправой после слива в Сеть их личных данных и номеров. Масса был вынужден обратиться за помощью к блюстителям закона, которые обеспечили семью политика охраной, а также инициировали расследование.
Напомним, что второй тур президентских выборов состоится в Аргентине 19 ноября. Побороться за пост главы государства Массе придётся с депутатом Хавьером Милеем. В первом туре голосования парламентарий уступил министру с отрывом около 7%.
Между тем к президентским выборам активно готовится и американский истеблишмент, натравливая свой электорат на оппонентов. Так, действующий глава Белого дома Джо Байден упрекнул Дональда Трампа в намерении мстить в случае переизбрания на пост американского лидера. В ответ же политик назвал республиканца тупым и рассеянным.