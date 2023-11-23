Политолог объяснил Лайфу, почему новый президент Аргентины — "отмороженный популист"

Новоиспечённый президент Аргентины Хавьер Милей ведёт себя как хрестоматийный популист, под заявлениями которого нет методологии и политической базы, а его инициатива поговорить с Владимиром Зеленским не выглядит многообещающей. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился директор Международного института новейших государств (МИНГ), политолог Алексей Мартынов.

"Он — ярко выраженный популист, совершенно отмороженный в том смысле, что под его всякими проектами, заявлениями нет никакой серьёзной методологической или политической базы. И понятно, что все эти его инициативы типа разговора с Зеленским — из этой же области. Другое дело, что в сегодняшнем балагане, в который превращается система международных отношений, подобные истории вполне себе фигурируют в повестке и влияют на её формирование", — рассказал политолог.

Предпосылок к тому, что южноамериканский политик неожиданным образом проявит себя во встрече с Зеленским, собеседник Лайфа не видит. При этом нельзя полностью исключать возможность того, что новый аргентинский лидер ещё откроется с внезапной стороны, но сейчас его заявления по Украине выглядят как имитация бурной деятельности, особенно если вспомнить, как далеко друг от друга находятся два этих государства.