Политолог объяснил Лайфу, почему новый президент Аргентины — "отмороженный популист"
Политолог Мартынов: Заявления Милея по Украине не выглядят многообещающе
Президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © Getty Images / Tomas Cuesta
Новоиспечённый президент Аргентины Хавьер Милей ведёт себя как хрестоматийный популист, под заявлениями которого нет методологии и политической базы, а его инициатива поговорить с Владимиром Зеленским не выглядит многообещающей. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился директор Международного института новейших государств (МИНГ), политолог Алексей Мартынов.
"Он — ярко выраженный популист, совершенно отмороженный в том смысле, что под его всякими проектами, заявлениями нет никакой серьёзной методологической или политической базы. И понятно, что все эти его инициативы типа разговора с Зеленским — из этой же области. Другое дело, что в сегодняшнем балагане, в который превращается система международных отношений, подобные истории вполне себе фигурируют в повестке и влияют на её формирование", — рассказал политолог.
Предпосылок к тому, что южноамериканский политик неожиданным образом проявит себя во встрече с Зеленским, собеседник Лайфа не видит. При этом нельзя полностью исключать возможность того, что новый аргентинский лидер ещё откроется с внезапной стороны, но сейчас его заявления по Украине выглядят как имитация бурной деятельности, особенно если вспомнить, как далеко друг от друга находятся два этих государства.
"Что касается Зеленского, можно сказать, до мышей дошёл, до Латинской Америки. Такое это всё очень забавное", — подытожил Мартынов.
Напомним, что Милей одержал победу в гонке за президентское кресло в воскресенье. Его оппонентом во втором туре был министр экономики Серхио Масса, которого поддержало на 10% меньше аргентинцев. Глава ведомства не стал оспаривать своё поражение. 20 ноября Милей сделал первое заявление после объявления итогов голосования. Он назвал ситуацию в стране "критической", пообещав исправить положение. А 23 ноября стало известно о том, что аргентинский лидер предложил Зеленскому провести в южноамериканской стране конференцию, посвящённую урегулированию конфликта на Украине.