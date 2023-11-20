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20 ноября, 13:11

Маск сделал прогноз о будущем Аргентины после победы на выборах президента – сторонника США

Илон Маск: Новый президент Аргентины Хавьер Милей приведёт страну к процветанию

<p>Хавьер Милей. Обложка © ТАСС / EPA / Juan Ignacio Roncoroni</p>

Хавьер Милей. Обложка © ТАСС / EPA / Juan Ignacio Roncoroni

Владелец социальной сети Х (ранее Twitter) и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск отреагировал на победу Хавьера Милея в президентской гонке в Аргентине. Он заявил, что страну ждёт процветание под руководством лидера партии "Свобода наступает".

"Аргентину ждёт процветание", — написал миллиардер в социальной сети Х.

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Напомним, что победу в президентских выборах в Аргентине одержал Хавьер Милей. Он назвал нынешнюю ситуацию в стране критической, пообещав исправить её. Победу Милея, который является ярым противником вступления в БРИКС и выступает за минимизацию контактов страны с Россией и Китаем в пользу сотрудничества с США, прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва с уважением относится к выбору аргентинского народа и будет оценивать не слова Милея, а его поступки.

Ян Поланин
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