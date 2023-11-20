Маск сделал прогноз о будущем Аргентины после победы на выборах президента – сторонника США
Илон Маск: Новый президент Аргентины Хавьер Милей приведёт страну к процветанию
Хавьер Милей. Обложка © ТАСС / EPA / Juan Ignacio Roncoroni
Владелец социальной сети Х (ранее Twitter) и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск отреагировал на победу Хавьера Милея в президентской гонке в Аргентине. Он заявил, что страну ждёт процветание под руководством лидера партии "Свобода наступает".
"Аргентину ждёт процветание", — написал миллиардер в социальной сети Х.
Напомним, что победу в президентских выборах в Аргентине одержал Хавьер Милей. Он назвал нынешнюю ситуацию в стране критической, пообещав исправить её. Победу Милея, который является ярым противником вступления в БРИКС и выступает за минимизацию контактов страны с Россией и Китаем в пользу сотрудничества с США, прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва с уважением относится к выбору аргентинского народа и будет оценивать не слова Милея, а его поступки.