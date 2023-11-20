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20 ноября, 09:56

В Кремле оценили итоги президентских выборов в Аргентине

Песков: Россия выступает за развитие двусторонних отношений с Аргентиной

В Кремле обратили внимание на заявления избранного лидера Аргентины Хавьера Милея, который, напомним, является ярым противником вступления в БРИКС и выступает за минимизацию контактов страны с Россией и Китаем в пользу сотрудничества с США. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник, 20 ноября. По его словам, Москва с уважением относится к выбору аргентинского народа и будет оценивать не слова Милея, а его поступки.

"Мы обратили внимание на ряд заявлений, которые господин Милей сделал в ходе избирательной кампании, но главным образом будем ориентироваться и судить по тем заявлениям, которые он уже будет делать после инаугурации", — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что Аргентина является очень важной страной в Южной Америке и в Москве ждут прояснения по многим вопросам, которые будут касаться развития двусторонних отношений с Буэнос-Айресом.

Российский посол оценил итоги президентских выборов в Аргентине

Российский посол оценил итоги президентских выборов в Аргентине

Напомним, что Милей одержал победу в гонке за президентское кресло 19 ноября. Многие политики критично высказались о решении большинства аргентинцев по итогам выборов. В частности, президент Колумбии Густаво Петро заявил, что недоволен результатами голосования, назвав итоги выборов печальными для Латинской Америки.

Обложка ©

ТАСС / AP / Natacha Pisarenko

Дарья Нарыкова
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