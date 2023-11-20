В Кремле оценили итоги президентских выборов в Аргентине

В Кремле обратили внимание на заявления избранного лидера Аргентины Хавьера Милея, который, напомним, является ярым противником вступления в БРИКС и выступает за минимизацию контактов страны с Россией и Китаем в пользу сотрудничества с США. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник, 20 ноября. По его словам, Москва с уважением относится к выбору аргентинского народа и будет оценивать не слова Милея, а его поступки.

"Мы обратили внимание на ряд заявлений, которые господин Милей сделал в ходе избирательной кампании, но главным образом будем ориентироваться и судить по тем заявлениям, которые он уже будет делать после инаугурации", — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что Аргентина является очень важной страной в Южной Америке и в Москве ждут прояснения по многим вопросам, которые будут касаться развития двусторонних отношений с Буэнос-Айресом.