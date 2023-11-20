Российский посол оценил итоги президентских выборов в Аргентине

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов прокомментировал итоги президентских выборов в южноамериканском государстве. Дипломат пожелал новому лидеру республики стойкости и успехов, а также выразил надежду на сохранение прежних отношений двух стран.

"Надеемся на приумножение дружбы, доверия и сотрудничества между Россией и Аргентиной в духе связывающего наши государства всеобъемлющего стратегического партнёрства", — отметил посол.

По словам Феоктистова, Москва рассчитывает на стремление нового лидера Аргентины Хавьера Милея к многополярному миру и независимой политике. Будущей администрации предстоит проделать большую работу, чтобы преодолеть имеющиеся проблемы и придать республике больший международный вес, уверен глава диппредставительства. В этом стране поможет вступление в БРИКС, добавил он.

"Несмотря на разделяющее нас расстояние, Россия всегда будет для Аргентины добрым и проверенным другом, готовым протянуть руку помощи в трудную минуту. Уверены, что этот настрой присущ и аргентинцам", — подытожил политик.