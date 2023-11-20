"Печально для Латинской Америки": Соседи Аргентины не порадовались победе Милея на выборах президента

Результаты президентских выборов в Аргентине, где победил крайне правый депутат Хавьер Милей, оказались печальными для всего континента. Так об итогах второго тура голосования высказался колумбийский лидер Густаво Петро.

"Крайне правые победили в Аргентине. Это решение вашего общества. Печально для Латинской Америки", — прокомментировал итоги выборов в соцсетях глава Колумбии.

Напомним, что главным оппонентом Милея был министр экономики страны Серхио Масса. Он уже признал своё поражение, а также поздравил парламентария с победой. Лидер партии "Свобода наступает" будет возглавлять республику на протяжении следующих четырёх лет.