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20 ноября, 03:33

Хавьер Милей прервал молчание после победы на выборах президента Аргентины

Милей пообещал построить светлое будущее после победы на выборах в Аргентине

Одержавший победу на президентских выборах в Аргентине Хавьер Милей сделал первое заявление после объявления итогов голосования. Он назвал ситуацию в стране "критической", пообещав исправить положение.

"Наше обязательство — это демократия, свободная торговля, мир, мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее", — произнёс политик в ходе выступления перед сторонниками.

Напомним, что Милей одержал победу в гонке за президентское кресло в воскресенье. Оппонентом парламентария во втором туре был министр экономики Серхио Масса, которого поддержали на 10% меньше аргентинцев. Глава ведомства не стал оспаривать своё поражение.

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О решении большинства аргентинцев уже высказался и президент Колумбии Густаво Петро. Политик остался недоволен результатами голосования, назвав итоги выборов печальными для Латинской Америки. А вот российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов пожелал Милею успехов, выразив надежду на сохранение дружбы РФ и Аргентины.

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ТАСС / Zuma

Илья Пушкарев
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