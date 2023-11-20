Хавьер Милей прервал молчание после победы на выборах президента Аргентины
Милей пообещал построить светлое будущее после победы на выборах в Аргентине
Одержавший победу на президентских выборах в Аргентине Хавьер Милей сделал первое заявление после объявления итогов голосования. Он назвал ситуацию в стране "критической", пообещав исправить положение.
"Наше обязательство — это демократия, свободная торговля, мир, мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее", — произнёс политик в ходе выступления перед сторонниками.
Напомним, что Милей одержал победу в гонке за президентское кресло в воскресенье. Оппонентом парламентария во втором туре был министр экономики Серхио Масса, которого поддержали на 10% меньше аргентинцев. Глава ведомства не стал оспаривать своё поражение.
О решении большинства аргентинцев уже высказался и президент Колумбии Густаво Петро. Политик остался недоволен результатами голосования, назвав итоги выборов печальными для Латинской Америки. А вот российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов пожелал Милею успехов, выразив надежду на сохранение дружбы РФ и Аргентины.
ТАСС / Zuma