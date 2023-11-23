Новоизбранный президент Аргентины сделал предложение Зеленскому

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей не теряет времени на своём посту и уже успел созвониться с Владимиром Зеленским. Как сообщила советник аргентинского лидера по внешней политике Диана Мондино, он предложил Зеленскому провести в южноамериканской стране конференцию, посвящённую урегулированию конфликта на Украине.