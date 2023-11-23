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23 ноября, 02:38

Новоизбранный президент Аргентины сделал предложение Зеленскому

Президент Аргентины предложил Зеленскому провести в стране конференцию по Украине

<p>Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © ТАСС / ЕРА / Juan Ignacio Roncoroni</p>

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © ТАСС / ЕРА / Juan Ignacio Roncoroni

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей не теряет времени на своём посту и уже успел созвониться с Владимиром Зеленским. Как сообщила советник аргентинского лидера по внешней политике Диана Мондино, он предложил Зеленскому провести в южноамериканской стране конференцию, посвящённую урегулированию конфликта на Украине.

"Они организовывают мирную конференцию в Латинской Америке и Украине, и мы предложили себя в качестве места проведения, если это будет уместно", — заявила Мондино.

В Совфеде предсказали, чем обернётся победа Милея для Аргентины

В Совфеде предсказали, чем обернётся победа Милея для Аргентины

В понедельник, 20 ноября, стало известно, что победу в президентских выборах в Аргентине одержал лидер партии "Свобода наступает" Хавьер Милей. В первом же своём заявлении после объявления итогов голосования он назвал "критической" ситуацию в южноамериканской стране и пообещал её исправить.

Алексей Соловьёв
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