Новоизбранный президент Аргентины сделал предложение Зеленскому
Президент Аргентины предложил Зеленскому провести в стране конференцию по Украине
Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © ТАСС / ЕРА / Juan Ignacio Roncoroni
Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей не теряет времени на своём посту и уже успел созвониться с Владимиром Зеленским. Как сообщила советник аргентинского лидера по внешней политике Диана Мондино, он предложил Зеленскому провести в южноамериканской стране конференцию, посвящённую урегулированию конфликта на Украине.
"Они организовывают мирную конференцию в Латинской Америке и Украине, и мы предложили себя в качестве места проведения, если это будет уместно", — заявила Мондино.
В понедельник, 20 ноября, стало известно, что победу в президентских выборах в Аргентине одержал лидер партии "Свобода наступает" Хавьер Милей. В первом же своём заявлении после объявления итогов голосования он назвал "критической" ситуацию в южноамериканской стране и пообещал её исправить.