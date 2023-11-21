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21 ноября, 07:26

В Совфеде предсказали, чем обернётся победа Милея для Аргентины

Сенатор Пушков: Новый президент Аргентины приведёт страну к катастрофе

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей может привести страну к катастрофе. Такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.

"Что-то подсказывает, что его правая либертарианская программа может привести Аргентину к окончательной катастрофе", — указал сенатор в своём телеграм-канале.

Милея по большей части поддержала молодёжь без ориентиров и убеждений, подчеркнул Пушков. Это — просто "молодые люди с айфонами вместо мозгов". Сенатор подытожил, что такие избиратели "голосуют не пойми за кого".

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Маск сделал прогноз о будущем Аргентины после победы на выборах президента – сторонника США

В ночь на 20 ноября стало известно, что победу на президентских выборах в Аргентине одержал 53-летний Хавьер Милей. Политик является ярым противником вступления в БРИКС и выступает за минимизацию контактов страны с Россией и Китаем в пользу сотрудничества с США. В Кремле подчеркнули, что Москва с уважением относится к выбору аргентинского народа и будет оценивать не слова Милея, а его поступки. Сам же политик пообещал построить светлое будущее после победы на выборах. Однако, по словам политологов, новый президент может привести страну к гражданской войне.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Juan Ignacio Roncoroni

Дарья Нарыкова
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