В Совфеде предсказали, чем обернётся победа Милея для Аргентины

"Что-то подсказывает, что его правая либертарианская программа может привести Аргентину к окончательной катастрофе", — указал сенатор в своём телеграм-канале.

Милея по большей части поддержала молодёжь без ориентиров и убеждений, подчеркнул Пушков. Это — просто "молодые люди с айфонами вместо мозгов". Сенатор подытожил, что такие избиратели "голосуют не пойми за кого".