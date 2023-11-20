Политолог не исключил гражданской войны в Аргентине из-за нового президента

Проамериканский политик Хавьер Милей стал новым президентом Аргентины. Как изменится политика страны под руководством нового лидера, предположил политолог Андрей Перла. Эксперт не исключил, что в Аргентине может произойти гражданская война.

Перла рассказал, что Милей возглавляет Либертарианскую партию, которая входит в альянс "Свобода наступает". Новоиспечённый лидер является ярым противником вступления в БРИКС и выступает за минимизацию контактов с Россией и Китаем в пользу сотрудничества с США. По словам политолога, Аргентина станет первой страной, где попробуют воплотить в жизнь либертарианскую утопию.