Политолог не исключил гражданской войны в Аргентине из-за нового президента
Политолог Перла: Победа Милея может грозить Аргентине гражданской войной
Хавьер Милей. Обложка © Getty Images / Tomas Cuesta
Проамериканский политик Хавьер Милей стал новым президентом Аргентины. Как изменится политика страны под руководством нового лидера, предположил политолог Андрей Перла. Эксперт не исключил, что в Аргентине может произойти гражданская война.
Перла рассказал, что Милей возглавляет Либертарианскую партию, которая входит в альянс "Свобода наступает". Новоиспечённый лидер является ярым противником вступления в БРИКС и выступает за минимизацию контактов с Россией и Китаем в пользу сотрудничества с США. По словам политолога, Аргентина станет первой страной, где попробуют воплотить в жизнь либертарианскую утопию.
"Смысл происходящего в том, чтобы оторвать вторую страну Южной Америки от первой, от Бразилии, и сделать стопроцентным сателлитом США. Открыто, без экивоков. Интересно, до гражданской войны дойдут?" — сказал Перла в беседе с "Царьградом".
Напомним, в ночь на 20 ноября стало известно, что победу на президентских выборах в Аргентине одержал 53-летний Хавьер Милей. В Кремле подчеркнули, что Москва с уважением относится к выбору аргентинского народа и будет оценивать не слова Милея, а его поступки. Сам же политик пообещал построить светлое будущее после победы на выборах. Отношения Аргентины и России могут стать более прохладными, считают эксперты, отмечая, что Милей может поддержать антироссийские санкции.