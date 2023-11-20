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20 ноября, 05:22

Кандидат на пост главы МИД Аргентины дала ответ по вступлению в БРИКС

Кандидат на пост главы МИД Мондино: Аргентина не собирается вступать в БРИКС

Аргентина не собирается присоединяться к БРИКС с 1 января 2024 года, заявила кандидат на пост главы МИД страны Диана Мондино. Буэнос-Айрес получил соответствующее приглашение на саммите в августе.

"Нет. Не знаю, почему такой интерес к БРИКС", — ответила она на вопрос журналистов, присоединится ли Аргентина к объединению с 1 января 2024 года.

К слову, ещё в июле этого года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Аргентина и Иран подали заявки на членство в БРИКС. В настоящий момент в организации, напомним, состоят РФ, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. А с 1 января 2024 года участниками БРИКС станут ещё шесть стран: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

"Печально для Латинской Америки": Соседи Аргентины не порадовались победе Милея на выборах президента

"Печально для Латинской Америки": Соседи Аргентины не порадовались победе Милея на выборах президента

Ранее Лайф сообщал, что победу в президентских выборах в Аргентине одержал лидер партии "Свобода наступает" Хавьер Милей. Он является ярым противником вступления Аргентины в БРИКС. Кроме того, 53-летний политик выступает за минимизацию контактов страны с Россией и за сотрудничество с США.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылёв

Наталья Исакова
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