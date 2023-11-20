Профессор предрёк ухудшение отношений РФ и Аргентины после победы Милея на выборах
Профессор Хейфец: Аргентина может ввести санкции против РФ после избрания Милея
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © ТАСС / AP / Rodrigo Abd
Отношения Аргентины и России могут стать более прохладными после победы на выборах президента Хавьера Милея, предположил профессор СПбГУ Виктор Хейфец. Он заявил, что избранный глава государства может поддержать антироссийские санкции.
"Политические расхождения и при нынешнем правительстве есть, их, наверное, станет больше. При негативном сценарии я бы не исключал возможности присоединения к торгово-экономическим санкциям на уровне исполнительной власти", — приводит слова профессора телеканал "Звезда".
По его словам, Аргентина уже встала на путь антироссийской повестки, так как местные компании больше не занимаются поставками литиевого сырья в Россию, отказавшись от статуса основного импортёра этого сырья в РФ. Что касается миграционной политики, то Хейфец считает, что она не изменится в отношении россиян: младенцы, родившиеся на территории Аргентины, продолжат получать гражданство страны, а их родители — статус ПМЖ, позволяющий претендовать на гражданство в будущем.
Напомним, что победу в президентских выборах в Аргентине одержал 53-летний Хавьер Милей. Он является ярым противником вступления в БРИКС и выступает за минимизацию контактов с Россией и Китаем в пользу сотрудничества с США. В Кремле в связи с этим подчеркнули, что Москва с уважением относится к выбору аргентинского народа и будет оценивать не слова Милея, а его поступки. Сам же политик пообещал построить светлое будущее после победы на выборах в Аргентине.