Путин поздравил Милея с победой на выборах президента Аргентины

Российский лидер Владимир Путин направил поздравления Хавьеру Милею, который победил на выборах президента Аргентины. Он напомнил, что российско-аргентинские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.

"Рассчитываем на дальнейшее развитие стратегического партнёрства с Буэнос-Айресом в самых различных сферах, а также конструктивного диалога по актуальным международным вопросам. Желаю Вам успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также здоровья и благополучия", — говорится в тексте поздравительной телеграммы.