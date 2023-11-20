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Путин поздравил Милея с победой на выборах президента Аргентины

20 ноября, 13:59
<p>Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / Agustin Marcarian</p>

Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / Agustin Marcarian

Российский лидер Владимир Путин направил поздравления Хавьеру Милею, который победил на выборах президента Аргентины. Он напомнил, что российско-аргентинские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.

"Рассчитываем на дальнейшее развитие стратегического партнёрства с Буэнос-Айресом в самых различных сферах, а также конструктивного диалога по актуальным международным вопросам. Желаю Вам успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также здоровья и благополучия", говорится в тексте поздравительной телеграммы.

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Напомним, что победу в президентских выборах в Аргентине одержал Хавьер Милей. Он является ярым противником вступления в БРИКС и выступает за минимизацию контактов с Россией и Китаем в пользу сотрудничества с США. В Кремле в связи с этим подчеркнули, что Москва с уважением относится к выбору аргентинского народа и будет оценивать не слова Милея, а его поступки.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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