В ГД заявили, что Аргентина при новом президенте никуда не денется от сотрудничества с БРИКС

Новому правительству Аргентины придётся сотрудничать с БРИКС, несмотря на то что избранный президент Хавьер Милей высказывался против вступления государства в это объединение. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков.

Эксперт добавил, что для сохранения внешнеэкономической активности Аргентине необходимо оставить выход на уже выстроившиеся рынки. Он напомнил, что не всю продукцию, которую производит Буэнос-Айрес, можно сбыть в кооперации с США.

"У Аргентины есть российский сегмент, шло развитие экономического сотрудничества с Китаем. Это страны, которые играют в БРИКС большую роль. Поэтому интересы самой Аргентины, её экономического развития продиктуют новым властям конструктивное взаимодействие с БРИКС, вне зависимости от того, станет ли Аргентина уже сейчас членом этого объединения либо возникнет пауза в решении этого вопроса", — отметил Новиков в беседе с Ura.ru.

Он подчеркнул, что каждая новая власть в любой стране не отрицает всё, что было сделано до неё, — она использует наработки в своих интересах. Кроме того, Новиков обратил внимание на то, что в предвыборной программе Милея есть взаимоисключающие тезисы.