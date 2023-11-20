В ГД заявили, что Аргентина при новом президенте никуда не денется от сотрудничества с БРИКС
Депутат Новиков: Аргентине при президенте Милее придётся сотрудничать с БРИКС
Президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © Getty Images / Tomas Cuesta
Новому правительству Аргентины придётся сотрудничать с БРИКС, несмотря на то что избранный президент Хавьер Милей высказывался против вступления государства в это объединение. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков.
Эксперт добавил, что для сохранения внешнеэкономической активности Аргентине необходимо оставить выход на уже выстроившиеся рынки. Он напомнил, что не всю продукцию, которую производит Буэнос-Айрес, можно сбыть в кооперации с США.
"У Аргентины есть российский сегмент, шло развитие экономического сотрудничества с Китаем. Это страны, которые играют в БРИКС большую роль. Поэтому интересы самой Аргентины, её экономического развития продиктуют новым властям конструктивное взаимодействие с БРИКС, вне зависимости от того, станет ли Аргентина уже сейчас членом этого объединения либо возникнет пауза в решении этого вопроса", — отметил Новиков в беседе с Ura.ru.
Он подчеркнул, что каждая новая власть в любой стране не отрицает всё, что было сделано до неё, — она использует наработки в своих интересах. Кроме того, Новиков обратил внимание на то, что в предвыборной программе Милея есть взаимоисключающие тезисы.
"Сейчас, когда нужно было собрать голоса, высказывалась сумма идей, которые, по мнению кандидатов в президенты, должны были саккумулировать максимальное вокруг него число избирателей и получить необходимую поддержку. Эта тактика сработала. Но победить на выборах таким способом можно, а руководить при таких подходах нельзя", — считает Новиков.
Как сообщал Лайф, в ночь на 20 ноября стало известно, что победу в президентских выборах в Аргентине одержал 53-летний Хавьер Милей. Он является ярым противником вступления в БРИКС и выступает за минимизацию контактов с Россией и Китаем в пользу сотрудничества с США. В Кремле в связи с этим подчеркнули, что Москва с уважением относится к выбору аргентинского народа и будет оценивать не слова Милея, а его поступки. Сам же политик пообещал построить светлое будущее после победы на выборах. Напомним, что Аргентина должна стать членом БРИКС с 1 января 2024 года.