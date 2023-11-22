"Поумерить аппетиты": В МИД раскрыли цель последних визитов американских политиков на Украину
Захарова: Визиты политиков США на Украину призваны поумерить аппетиты Зеленского
Владимир Зеленский и Ллойд Остин. Обложка © ТАСС / AP
Недавние визиты американских политиков на Украину должны поумерить аппетиты Владимира Зеленского. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
В ходе брифинга она отметила, что высокие гости из США хотели убедиться в "уровне достигнутой демократии за десять лет". При этом дипломат обратила внимание на то, что среди тех, кто приехал в Киев, были не экономисты, а директор ЦРУ Уильям Бёрнс, а также главы Минобороны Ллойд Остин и Минфина Джанет Йеллен.
"Судя по всему, эти визитёры из-за океана приехали поумерить аппетиты Зеленского и заодно потребовать от него отчёта о расходовании огромных средств, выделенных Западом на обеспечение так называемого летнего контрнаступления", — добавила Захарова.
Ранее шеф Пентагона посоветовал Зеленскому не возлагать больших надежд на поставки оружия. Украину ждёт тяжёлая и изнурительная борьба: "волшебной палочки" в таких конфликтах нет, заявил Ллойд Остин после переговоров с Зеленским.