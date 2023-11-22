"Поумерить аппетиты": В МИД раскрыли цель последних визитов американских политиков на Украину

В ходе брифинга она отметила, что высокие гости из США хотели убедиться в "уровне достигнутой демократии за десять лет". При этом дипломат обратила внимание на то, что среди тех, кто приехал в Киев, были не экономисты, а директор ЦРУ Уильям Бёрнс, а также главы Минобороны Ллойд Остин и Минфина Джанет Йеллен.