Россиянам рассказали, что пить от похмельной трясучки после новогодней ночи. Спойлер: не алкоголь

Головная боль, тошнота, тремор, слабость и сухость во рту — всё это типичные симптомы похмелья после новогоднего застолья. Если утром вы почувствовали себя плохо, то облегчить состояние помогут сорбенты. Такой совет в беседе с Лайфом дал эксперт фармацевтического рынка Никита Лагода.

Похмелье — многофакторное расстройство. Организм страдает не только от большого количества алкоголя, но и от продукта распада этилового спирта — ацетальдегида. Также влияют примеси в спиртном — это сивушные масла, сахар, ароматизаторы и прочие компоненты напитков. Никита Лагода эксперт фармацевтического рынка

По мнению специалиста, лучше всего выбрать препараты на основе коллоидного диоксида кремния. Суточную дозу нужно разделить на три приёма: первую стоит выпить перед началом застолья, вторую — в середине вечеринки, и последнюю — перед сном. Сорбент впитает в себя алкоголь, который находится в желудке, снизит алкогольное опьянение и поможет предотвратить похмелье. Можно использовать и более дешёвое и всем знакомое средство — активированный уголь.

Справиться с похмельем поможет и таблетка ацетилсалициловой кислоты — она разжижает кровь и хорошо снимает головную боль. Во время употребления алкоголя в организме разрушается аскорбиновая кислота, поэтому шипучая таблетка витамина С тоже улучшает состояние, указал эксперт.

В аптеках продаются специальные препараты от похмелья, в их составе, как правило, ацетилсалициловая, янтарная кислоты и витамин С. Но эти компоненты можно купить отдельно, сэкономив таким образом до 500 рублей. Никита Лагода эксперт фармацевтического рынка

Лагода добавил, что янтарная кислота снимает воспаление, выводит токсины и обладает выраженным антиоксидантным эффектом. Еë следует принимать по одной таблетке два раза в день. При этом также важно восстановить водно-солевой баланс организма. На следующий день после застолья стоит пить много столово-лечебной минеральной, а не водопроводной воды. Всё же снизить неприятные ощущения на утро помогут не только лекарства, но и простые правила застолья.

Лучше не смешивать разные алкогольные напитки, отказаться от сладких и газированных коктейлей и не пить ароматное спиртное с добавлением растений. Текила, джин и абсент содержат в своём составе эфирные масла, которые усиливают похмельный синдром. Никита Лагода эксперт фармацевтического рынка