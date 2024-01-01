И это не рассол: Врач раскрыл секрет, как спастись от похмелья утром 1 января Врач Умнов посоветовал бульоны, каши и свежий воздух при сильном похмелье 1 января, 07:58 При похмелье нужно поесть и подышать свежим воздухом. Обложка © freepik

Если новогоднее утро выдалось тяжёлым и нестерпимо болит голова из-за похмелья, то лучше подкрепиться кашей, выпить бульон и подышать свежим морозным воздухом. Об этом рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с "Известиями".

"Для похмелья характерны слабость, дрожь, головные боли, рвота, тахикардия, гипертензия и даже судороги с потерей сознания. Из-за сильного мочегонного эффекта этилового спирта человек чувствует жажду", — пояснил он.

По его словам, выйти из подобного состояния возможно, если пить побольше воды, а лучше всего бульоны, чай, морс, компот, минералку. Также следует перекусить, это поможет насытить глюкозой клетки головного мозга. Идеальный вариант — мясной бульон или уха. Кроме того, порция каши выведет из организма шлаки и токсины благодаря своему обволакивающему эффекту.

Если же состояние совсем тяжёлое и невозможно заставить себя перекусить, то следует сначала вызвать рвоту, советует врач. Такой способ поможет освободить желудок от огромного количества токсинов. И, наконец, важно принять душ и выйти на свежий воздух. Эти процедуры не просто встряхнут организм, но и помогут восстановить метаболизм после чрезмерного употребления алкоголя.

Ранее Лайф назвал алкогольные напитки, от которых точно станет плохо после вечеринки. Лидером в списке стали сладкие коктейли с газировкой, далее идут шампанское и игристые вина.

Авторы Татьяна Миссуми