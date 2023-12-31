Красный флаг: Россиянам рассказали, как не закончить празднование Нового года над унитазом

Желание сэкономить время и украсить часть новогоднего стола покупными блюдами может обернуться серьёзными неприятностями, уверен гастроэнтеролог Никита Харлов. Чтобы не завершить праздник с тяжёлой кишечной инфекцией, готовых закусок и салатов нужно избегать, рассказал он телеканалу "360".

"Не надо брать покупные готовые блюда из магазинов широкого потребления, из всяких сетей и так далее. Где продаётся секция готовых салатов, там будет много, и будет по акции. Это уже заведомо всегда красный флаг", — предостерёг врач.

А чтобы не подорвать организм на "мине из панкреатита", нужно внимательно отнестись и к праздничному меню, и к количеству съеденного. Например, если умять несколько майонезных салатов, запить всё это спиртным и "шлифануть" промышленным тортом, бед с желудком не избежать. Выбор лучше сделать в пользу биологически ценной пищи вроде мяса, рыбы и субпродуктов, которые богаты витаминами.

"Сюда же относится и икра, которую почему-то только в Новый год едят, а должны круглый год есть ложками, потому что она очень биологически ценная", — резюмировал Харлов.