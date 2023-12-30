Гастроэнтеролог перечислила самые вредные блюда с новогоднего стола

Сложно отказать себе в удовольствии попировать за роскошным праздничным столом в Новый год. Тем не менее многие традиционные блюда, например сельдь под шубой и салат оливье, могут негативно сказаться на состоянии организма, если объедаться, не зная меры. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Мельникова.

"В селёдку под шубой входит достаточно большое количество соли. За счёт нарушения натриевого баланса происходит задержка жидкости в организме. Как итог, при чрезмерном употреблении могут появиться отёки и лишний вес, повыситься артериальное давление", — пояснила медик в беседе с "Газетой.ru".

Регулярное употребление богатой солью пищи чревато утолщением стенок сосудов, что затрудняет приток крови к органам, нарушением работы почек, развитию мочекаменной болезни, росту экскреции кальция, хрупкости костей и появлению остеопороза. И, хотя "шубу" для сельди готовят из моркови и свеклы, очень полезных за счёт высокого содержания клетчатки в сыром виде, это блюдо безопасно не для всех. При термической обработке у этих ингредиентов растёт гликемический индекс, что делает их запретными для людей, страдающих сахарным диабетом, добавила гастроэнтеролог.

А ещё один постоянный спутник новогодних салатов — майонез — неспроста считается главным врагом стройной фигуры. По большей части он вреден из-за трансжиров в своём составе, которые не усваиваются организмом и остаются в печени и поджелудочной железе, приводя ко множественным воспалениям. В среднем порция оливье содержит около 170 миллиграмм холестерина, тогда как суточная доза для здорового организма — 300 миллиграмм. Вот только в новогоднюю ночь редко кто ограничивается одной порцией салата, не говоря уже о том, что он идёт в комплекте с другой жирной пищей, что уже сулит серьёзные последствия для здоровья, такие как атеросклероз сосудов.

"Не следует злоупотреблять блюдами из свинины. Когда речь заходит о вредности или полезности продукта, то изначально следует обратить внимание на содержание в нём жиров животного происхождения. И именно свинина является рекордсменом по содержанию жира", — продолжила собеседница издания.

По её словам, свиное мясо задерживается в желудке дольше, чем любая другая пища, из-за чего осложняется процесс его опустошения и начинаются воспаления. Впоследствии на стенках сосудов возникают холестериновые бляшки, нарушающие кровообращение и создающие условия для возникновения болезней сосудов и сердца.