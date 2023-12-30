Россияне ответили, как часто съедают сожжённые бумажки с желаниями на Новый год

Россияне используют разные способы загадать желание на Новый год: большинство просто проговаривают заветную мечту про себя во время боя курантов (64%), тогда как почти каждый пятый (17%) записывает хотелки на бумажке и съедает её после сожжения. А вот письма Деду Морозу или спрятанный под подушкой список пользуются гораздо меньшей популярностью.

Самым распространённым желанием россиян является крепкое здоровье. Об этом просят 54% граждан. На втором месте (47%) закрепилась просьба улучшить финансовое положение или увеличить доход. "Бронзу" получило желание стать счастливым (33%), чуть меньше россиян (26%) хотят привести себя в форму, а 25% — отправиться в путешествие. Об этом говорят результаты опроса среди десяти тысяч россиян, проведённого сервисом "Авито.Работа". С итогами социсследования ознакомился Лайф.

"Нередко россияне загадывают любовь (21%), ставят целью покупку недвижимости (17%) или машины (16%). Популярны и обещания, связанные с самореализацией, например, о карьерном росте (15%) и новой работе (14%). Сравнительно реже россияне загадывают создание семьи — заключение брака или появление детей (11%), а также запуск собственного бизнеса (11%) и отказ от вредных привычек (13%)", — говорят итоги соцопроса россиян.