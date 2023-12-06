Катюша, Мо Мо или Маша: Москвичей расколол на три лагеря выбор имени для малышки панды

Продолжается голосование по выбору имени для детёныша панды, родившегося в Московском зоопарке. Участие уже приняли более 200 тысяч жителей столицы. Об этом говорится на сайте "Активный гражданин".

Лидирует по-прежнему имя Катюша (26%). Следом расположились Мо Мо (22%) и Маша (17%). А вот китайские клички для малышки панды москвичам пришлись не по вкусу. Если тенденция не изменится, звать любимицу зоопарка будут Катюша. Специалисты отмечают, что имя известно не только в России, оно также ассоциируется с известной песней.