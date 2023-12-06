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Катюша, Мо Мо или Маша: Москвичей расколол на три лагеря выбор имени для малышки панды

Стала известна тройка лидеров имён для пандёнка из Московского зоопарка

6 декабря, 11:29
<p>Пандёнок, родившийся у Диндин в Московском зоопарке. Фото © t.me / <a href="https://t.me/svetlanaakulova1/1382" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Светлана Акулова</a></p>

Пандёнок, родившийся у Диндин в Московском зоопарке. Фото © t.me / Светлана Акулова

Продолжается голосование по выбору имени для детёныша панды, родившегося в Московском зоопарке. Участие уже приняли более 200 тысяч жителей столицы. Об этом говорится на сайте "Активный гражданин".

Пандёнок в Московском зоопарке. Видео © t.me / Светлана Акулова

Выбор стоит между этими вариантами:

  • Катюша — русское имя, хорошо известное в Китае. А песня о Катюше уже много лет пользуется популярностью в этой стране.
  • Сяо Мо ("маленькая Мо"). Мо — первый иероглиф слова Мо Сы Кэ — "Москва".
  • Мо Мо — от первого слога слова "Москва".
  • Маша — одно из самых популярных русских имён в Поднебесной.
  • Цзин Дин ("златоглавая").
  • Сяо Ула ("маленькая Ура"). В китайском языке "ура" ассоциируется с Россией.
  • Ай Минь ("любовь к народу").
  • Бай Хоа ("белая берёзка").
  • Хон Син ("красная звёздочка").
  • Чжен Чжу ("жемчужина").
Панда Диндин и её детёныш. Фото © t.me / Светлана Акулова

Панда Диндин и её детёныш. Фото © t.me / Светлана Акулова

Лидирует по-прежнему имя Катюша (26%). Следом расположились Мо Мо (22%) и Маша (17%). А вот китайские клички для малышки панды москвичам пришлись не по вкусу. Если тенденция не изменится, звать любимицу зоопарка будут Катюша. Специалисты отмечают, что имя известно не только в России, оно также ассоциируется с известной песней.

Пандёнок Московского зоопарка. Фото © t.me / Светлана Акулова

Пандёнок Московского зоопарка. Фото © t.me / Светлана Акулова

"Вместе с хвостиком": Малышка-панда из Московского зоопарка выросла до 70 сантиметров и ещё немного потолстела

"Вместе с хвостиком": Малышка-панда из Московского зоопарка выросла до 70 сантиметров и ещё немного потолстела

Напомним, в Московском зоопарке панды Жуи и Диндин обзавелись потомством в конце августа, у них родилась девочка. Малышка уже открыла глаза, покрылась шерстью, начала различать предметы и даже показывает боевой характер: кусает маму и грозно рявкает на сотрудников зоопарка. На сайте "Активный гражданин" началось голосование за выбор имени для детёныша панды. В списке есть Катюша, Маша, Мо Мо, Сяо Ула, Ай Минь.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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