Катюша, Мо Мо или Маша: Москвичей расколол на три лагеря выбор имени для малышки панды
Стала известна тройка лидеров имён для пандёнка из Московского зоопарка
Пандёнок, родившийся у Диндин в Московском зоопарке. Фото © t.me / Светлана Акулова
Продолжается голосование по выбору имени для детёныша панды, родившегося в Московском зоопарке. Участие уже приняли более 200 тысяч жителей столицы. Об этом говорится на сайте "Активный гражданин".
Пандёнок в Московском зоопарке. Видео © t.me / Светлана Акулова
Выбор стоит между этими вариантами:
- Катюша — русское имя, хорошо известное в Китае. А песня о Катюше уже много лет пользуется популярностью в этой стране.
- Сяо Мо ("маленькая Мо"). Мо — первый иероглиф слова Мо Сы Кэ — "Москва".
- Мо Мо — от первого слога слова "Москва".
- Маша — одно из самых популярных русских имён в Поднебесной.
- Цзин Дин ("златоглавая").
- Сяо Ула ("маленькая Ура"). В китайском языке "ура" ассоциируется с Россией.
- Ай Минь ("любовь к народу").
- Бай Хоа ("белая берёзка").
- Хон Син ("красная звёздочка").
- Чжен Чжу ("жемчужина").
Панда Диндин и её детёныш. Фото © t.me / Светлана Акулова
Лидирует по-прежнему имя Катюша (26%). Следом расположились Мо Мо (22%) и Маша (17%). А вот китайские клички для малышки панды москвичам пришлись не по вкусу. Если тенденция не изменится, звать любимицу зоопарка будут Катюша. Специалисты отмечают, что имя известно не только в России, оно также ассоциируется с известной песней.
Пандёнок Московского зоопарка. Фото © t.me / Светлана Акулова
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Напомним, в Московском зоопарке панды Жуи и Диндин обзавелись потомством в конце августа, у них родилась девочка. Малышка уже открыла глаза, покрылась шерстью, начала различать предметы и даже показывает боевой характер: кусает маму и грозно рявкает на сотрудников зоопарка. На сайте "Активный гражданин" началось голосование за выбор имени для детёныша панды. В списке есть Катюша, Маша, Мо Мо, Сяо Ула, Ай Минь.