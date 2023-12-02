Катюша, Маша, Мо Мо: Жители столицы выберут имя для малышки-панды из Московского зоопарка
Собянин предложил москвичам выбрать имя малышке-панде из зоопарка
Москвичи могут проголосовать за имя детёныша панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка, среди вариантов — Катюша. Об этом в своём блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня малышке исполнилось 100 дней, и настала пора дать ей имя. Вместе с китайскими специалистами мы подобрали несколько вариантов... Предлагаю проголосовать за один из них на "Активном гражданине", — написал градоначальник.
На выбор у москвичей десять имён, каждое из которых имеет свой смысл, а два и вовсе русские. Список следующий:
- Катюша — русское имя, хорошо известное в Китае. А песня о Катюше уже много лет пользуется популярностью в этой стране;
- Сяо Мо — Маленькая Мо (Мо — первый иероглиф слова Мо Сы Кэ — "Москва");
- Мо Мо — от первого слога слова "Москва";
- Маша — одно из самых популярных русских имён в Поднебесной;
- Цзин Дин — Златоглавая;
- Сяо Ула — Маленькая Ура (в китайском языке "ура" ассоциируется с Россией);
- Ай Минь — Любовь к Народу;
- Бай Хоа — Белая Берёзка;
- Хон Син — Красная Звёздочка;
- Чжен Чжу — Жемчужина.
Напомним, Жуи и Диндин обзавелись потомством в конце августа, позднее оказалось, что у них родилась девочка. На данный момент она уже открыла глаза, покрылась шерстью, начала различать предметы и даже показывает свой боевой характер: кусает маму и грозно рявкает на сотрудников зоопарка. К слову, у пандёнка уже появились первые зубки.
Telegram / "Светлана Акулова"