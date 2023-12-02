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2 декабря, 06:55

Катюша, Маша, Мо Мо: Жители столицы выберут имя для малышки-панды из Московского зоопарка

Собянин предложил москвичам выбрать имя малышке-панде из зоопарка

Москвичи могут проголосовать за имя детёныша панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка, среди вариантов — Катюша. Об этом в своём блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня малышке исполнилось 100 дней, и настала пора дать ей имя. Вместе с китайскими специалистами мы подобрали несколько вариантов... Предлагаю проголосовать за один из них на "Активном гражданине", — написал градоначальник.

На выбор у москвичей десять имён, каждое из которых имеет свой смысл, а два и вовсе русские. Список следующий:

Детёнышу панд Диндин и Жуи из Московского зоопарка исполнилось 3 месяца

Детёнышу панд Диндин и Жуи из Московского зоопарка исполнилось 3 месяца

  • Катюша — русское имя, хорошо известное в Китае. А песня о Катюше уже много лет пользуется популярностью в этой стране;
  • Сяо Мо — Маленькая Мо (Мо — первый иероглиф слова Мо Сы Кэ — "Москва");
  • Мо Мо — от первого слога слова "Москва";
  • Маша — одно из самых популярных русских имён в Поднебесной;
  • Цзин Дин — Златоглавая;
  • Сяо Ула — Маленькая Ура (в китайском языке "ура" ассоциируется с Россией);
  • Ай Минь — Любовь к Народу;
  • Бай Хоа — Белая Берёзка;
  • Хон Син — Красная Звёздочка;
  • Чжен Чжу — Жемчужина.

Напомним, Жуи и Диндин обзавелись потомством в конце августа, позднее оказалось, что у них родилась девочка. На данный момент она уже открыла глаза, покрылась шерстью, начала различать предметы и даже показывает свой боевой характер: кусает маму и грозно рявкает на сотрудников зоопарка. К слову, у пандёнка уже появились первые зубки.

Важный этап: Малышка-панда из Московского зоопарка начала ползать

Важный этап: Малышка-панда из Московского зоопарка начала ползать

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Telegram / "Светлана Акулова"

Матвей Константинов
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