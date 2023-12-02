Катюша, Маша, Мо Мо: Жители столицы выберут имя для малышки-панды из Московского зоопарка

Москвичи могут проголосовать за имя детёныша панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка, среди вариантов — Катюша. Об этом в своём блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня малышке исполнилось 100 дней, и настала пора дать ей имя. Вместе с китайскими специалистами мы подобрали несколько вариантов... Предлагаю проголосовать за один из них на "Активном гражданине", — написал градоначальник.

На выбор у москвичей десять имён, каждое из которых имеет свой смысл, а два и вовсе русские. Список следующий: