Важный этап: Малышка-панда из Московского зоопарка начала ползать
Детёныш панд Жуи и Диндин начал ползать
Детёныш панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Обложка © Телеграм-канал гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой
Детёныш панд Жуи и Диндин, появившийся на свет в Московском зоопарке, начал активно ползать по вольеру. Как рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова, это важный этап в развитии детёныша, теперь он может доползти до мамы самостоятельно.
Детёныш панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка начал ползать. Видео © Телеграм-канал гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой
"По словам зоологов, видно, что детёныш хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперёд", — рассказала Акулова.
Напомним, 24 ноября детёнышу панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка исполнилось три месяца. Любители похрустеть бамбуком дали потомство в конце августа, оказалось, что у них родилась девочка. Маленькая пандочка открыла глаза, покрылась шерстью, начала различать предметы и уже даже показывает характер: кусает маму и смешно рявкает на киперов. А совсем недавно у неё появились первые зубки — два нижних клыка. Имени у малышки пока нет. По традиции его дадут на сотый день с момента рождения.