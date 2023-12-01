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Важный этап: Малышка-панда из Московского зоопарка начала ползать

Детёныш панд Жуи и Диндин начал ползать

1 декабря, 07:27
<p>Детёныш панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Обложка © Телеграм-канал гендиректора Московского зоопарка <a href="https://t.me/svetlanaakulova1/1334" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Светланы Акуловой</a></p>

Детёныш панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Обложка © Телеграм-канал гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой

Детёныш панд Жуи и Диндин, появившийся на свет в Московском зоопарке, начал активно ползать по вольеру. Как рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова, это важный этап в развитии детёныша, теперь он может доползти до мамы самостоятельно.

Детёныш панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка начал ползать. Видео © Телеграм-канал гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой

"По словам зоологов, видно, что детёныш хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперёд", — рассказала Акулова.

В Московском зоопарке показали, как малышка-панда делает первые попытки встать

В Московском зоопарке показали, как малышка-панда делает первые попытки встать

Напомним, 24 ноября детёнышу панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка исполнилось три месяца. Любители похрустеть бамбуком дали потомство в конце августа, оказалось, что у них родилась девочка. Маленькая пандочка открыла глаза, покрылась шерстью, начала различать предметы и уже даже показывает характер: кусает маму и смешно рявкает на киперов. А совсем недавно у неё появились первые зубки — два нижних клыка. Имени у малышки пока нет. По традиции его дадут на сотый день с момента рождения.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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