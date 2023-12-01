Важный этап: Малышка-панда из Московского зоопарка начала ползать

Детёныш панд Жуи и Диндин, появившийся на свет в Московском зоопарке, начал активно ползать по вольеру. Как рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова, это важный этап в развитии детёныша, теперь он может доползти до мамы самостоятельно.