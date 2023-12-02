"Вместе с хвостиком": Малышка-панда из Московского зоопарка выросла до 70 сантиметров и ещё немного потолстела

Детёныш панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка растёт с каждым днём. Как рассказала в своём телеграм-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова, вес малышки уже составляет 6545 граммов, длина без хвоста — 63 сантиметра, а с хвостиком — 70,1 сантиметра.

В то же время число зубов у малышки выросло до шести: два — на нижней и четыре —на верхней челюсти.