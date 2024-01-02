Удар по печени: Россиянам объяснили, почему не стоит покупать новогодние имбирные пряники с рисунками

Имбирные пряники — это всегда вкусные и оригинальные новогодние подарки. Однако такой вид сладостей не всегда приносит пользу, а, наоборот, может нанести вред организму человека. Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал Лайфу, почему не стоит покупать новогодние имбирные пряники с рисунками.

В лучшем случае состав таких пряников будет следующим: мука пшеничная, сахар-песок, вода питьевая, маргарин, повидло или мёд, какао-порошок, яичный порошок, специи, ароматизатор мёд, разрыхлитель, а также сахар и красители для рисунка. При массовом производстве никто не будет класть в них сливочное масло или деревенские яйца. Александр Умнов Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения

По словам Умнова, пряники с маргарином, замаскированные сахарной глазурью под снеговика или человечка, плохо сказываются на работе печени. Редко кто из покупателей задумывается над тем, когда готовятся эти лакомства и какой у них срок годности. Чаще всего имбирные пряники готовят массово заранее, и неизвестно, где они хранятся потом. Собеседник Лайфа пояснил, что максимальный срок хранения такой выпечки — не более 20 дней.

Кроме того, в подобные сладости добавляют восточные пряности: душистый перец, корицу, имбирь, гвоздику и кардамон. А они, в свою очередь, противопоказаны маленьким детям. Эфирные масла, которые содержатся в натуральной ванили или мяте, не выдерживают высокие температуры при выпечке пряников. А вот синтетические пряности легко выдерживают жар печи. Умнов рекомендует самостоятельно готовить пряники по рецепту с нормальным маслом и мёдом. Врач-хирург посоветовал заменить пряничные синтетические снеговики на коврижки с изюмом и орехами — пользы в них намного больше.