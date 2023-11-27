Гастроэнтеролог назвала топ-5 вкусных, но вредных зимних продуктов

Осенью и зимой многих начинает тянуть на сладкую и жирную пищу, а также на различные напитки. Традиционно в холода пьют глинтвейн, какао и чай и не могут обойтись без печений, пряников и прочих лакомств. Однако они не так уж полезны для организма и могут навредить желудку. Подробнее об этом в беседе с Лайфом рассказала гастроэнтеролог Олеся Кожевникова.

"Глинтвейн — полезный напиток, однако за счёт того, что в его составе есть вино, приправы, пряности и цитрусовые, то при наличии гастрита, проблем с желчным пузырём, например дискинезия желчевыводящих путей, желчнокаменная болезнь или холецистит, а также при хроническом панкреатите употреблять его можно ограниченно и только в период ремиссии", — отметила она.

Говоря о какао, гастроэнтеролог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu подчеркнула, что такой тонизирующий напиток при диарее желательно готовить на воде, а не на молоке.

"Чашка какао в день не навредит человеку с хроническими заболеваниями ЖКТ. Однако важно помнить, что не стоит добавлять в напиток слишком много сахара. И также какао на молоке не рекомендуется лицам с непереносимостью лактозы", — обратила внимание Кожевникова.

Чай в целом является достаточно безопасным напитком, но тут важно соблюдать температуру. Так, слишком горячий напиток раздражает слизистую пищевода и желудка, а также провоцирует ухудшение течения гастрита.

"Печенье, пряники в небольшом количестве, одна-две штуки в день, не навредят организму. Но если не следить за количеством съеденного, то в данной ситуации могут отреагировать поджелудочная железа, желчный пузырь, особенно при наличии хронических заболеваний", — заключила врач.