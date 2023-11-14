Врач озвучил одну хорошую и одну плохую новость для любителей квашеной капусты

Квашеную капусту нельзя употреблять при болезнях почек и гипертонии, поскольку в этом продукте содержится много соли. Диетолог Наталья Круглова объяснила, кому ещё не стоит добавлять в рацион этот продукт.

"С осторожностью — людям, которым необходимо ограничивать соль: гипертоники, с болезнями почек. Им квашеную капусту стоит ограничить. Это индивидуальная непереносимость. Чаще всего она проявляется при заболеваниях кишечника, желудка. Не стоит её совсем исключать, только основываясь на самом факте наличия проблем с ЖКТ. Даже при их наличии человек хорошо переносит данный продукт", — пояснила медик в беседе с NEWS.ru.

Она добавила, что вообще организм человека запросто переваривает квашеную капусту из-за пищевых волокон, которые легко расщепляются. Причём иногда свежая капуста может вызвать вздутие, а квашеная — усваивается хорошо.