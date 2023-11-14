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14 ноября, 15:13

Врач озвучил одну хорошую и одну плохую новость для любителей квашеной капусты

Диетолог Круглова: Квашеную капусту не стоит есть людям с проблемами с ЖКТ

Квашеную капусту нельзя употреблять при болезнях почек и гипертонии, поскольку в этом продукте содержится много соли. Диетолог Наталья Круглова объяснила, кому ещё не стоит добавлять в рацион этот продукт.

"С осторожностью — людям, которым необходимо ограничивать соль: гипертоники, с болезнями почек. Им квашеную капусту стоит ограничить. Это индивидуальная непереносимость. Чаще всего она проявляется при заболеваниях кишечника, желудка. Не стоит её совсем исключать, только основываясь на самом факте наличия проблем с ЖКТ. Даже при их наличии человек хорошо переносит данный продукт", — пояснила медик в беседе с NEWS.ru.

Она добавила, что вообще организм человека запросто переваривает квашеную капусту из-за пищевых волокон, которые легко расщепляются. Причём иногда свежая капуста может вызвать вздутие, а квашеная — усваивается хорошо.

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А ранее Лайф писал, что капуста помогает работе печени и выводит из организма токсины. По словам диетолога, в ней содержится сера, благодаря которой повышается глутатион. А он необходим для очищения от токсинов. Кроме того, этот овощ ускоряет метаболизм.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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