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10 ноября, 07:58

Россиянам назвали овощ, "обновляющий" организм

Диетолог Королёва: Капуста помогает работе печени и выводит из организма токсины

Для "обновления" организма и избежания хронической интоксикации в рацион следует добавить капусту. Причём подойдёт любой её вид, рассказала врач-диетолог Маргарита Королёва. По её словам, среди полезных микроэлементов, содержащихся в этом овоще, особую ценность представляет сера, благодаря которой повышается глутатион, который необходим для очищения от токсинов.

"Если вы живёте в городе, где много промышленных производств, важно заботиться о детоксикации организма. В этом нам помогает глутатион и, соответственно, серосодержащие продукты, в том числе капуста", — сказала медик в интервью радио Sputnik.

Вместе с тем капуста благоприятно воздействуют на работу печени, а также ускоряет метаболизм, добавила Королёва.

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А ранее Лайф рассказывал, что поддерживать иммунитет в течение осенне-зимнего периода поможет квашеная капуста. В этом продукте содержится витамин С, который способен сохраняться достаточно долгое время.

Обложка ©

Freepik

Наталья Исакова
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