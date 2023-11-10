Россиянам назвали овощ, "обновляющий" организм
Диетолог Королёва: Капуста помогает работе печени и выводит из организма токсины
Для "обновления" организма и избежания хронической интоксикации в рацион следует добавить капусту. Причём подойдёт любой её вид, рассказала врач-диетолог Маргарита Королёва. По её словам, среди полезных микроэлементов, содержащихся в этом овоще, особую ценность представляет сера, благодаря которой повышается глутатион, который необходим для очищения от токсинов.
"Если вы живёте в городе, где много промышленных производств, важно заботиться о детоксикации организма. В этом нам помогает глутатион и, соответственно, серосодержащие продукты, в том числе капуста", — сказала медик в интервью радио Sputnik.
Вместе с тем капуста благоприятно воздействуют на работу печени, а также ускоряет метаболизм, добавила Королёва.
А ранее Лайф рассказывал, что поддерживать иммунитет в течение осенне-зимнего периода поможет квашеная капуста. В этом продукте содержится витамин С, который способен сохраняться достаточно долгое время.
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