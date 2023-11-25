Болезни горла могут говорить о проблемах с ЖКТ, предупредила врач

Некоторые болезни горла могут говорить о проблемах с ЖКТ. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — хроническое заболевание, при котором из-за нарушения работы пищевода появляются неприятные ощущения в глотке.

Как рассказала отоларинголог Светлана Марнова, болезнь сопровождается изжогой, отрыжкой и тошнотой. Эксперт добавила, что при нарушении работы верхнего пищеводного сфинктера содержимое желудка может забрасываться в глотку, в таком случае могут развиться внепищеводные проявления, которые легко перепутать с ЛОР-заболеваниями.

"Лишь 40% пациентов с ГЭРБ жалуются на изжогу, то есть сам пациент чаще всего даже не подозревает, что у него есть проблемы с желудком. Обычно при рефлюксной болезни жалуются на постоянную боль в горле, длительный непроходящий кашель, ощущение комка слизи в носоглотке, какого-то инородного тела, изменение голоса, а также на нарушение глотания, даже приступы удушья, реже — на проблемы с носовым дыханием", — объяснила медик "Газете.Ru".

По её словам, заболевание желудка может найти отоларинголог при осмотре горла и входа в пищевод. На проблему обычно указывают краснота, отёчность и особые образования на слизистой — гранулёмы, которые могут озлокачествляться, поэтому требуют внимательного надзора у врача.

Марнова отметила, что есть специальный индекс, который может распознать рефлюксную болезнь. Он состоит из 9 вопросов, на которые пациент отвечает по 5-балльной шкале.