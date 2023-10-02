Доктор Мясников посоветовал 5 лучших средств от насморка

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что обычный насморк пройдёт и без лекарств, нужно только регулярно прочищать нос от слизи. Об этом он рассказал в эфире "России-1".

По его словам, если речь не идёт о каком-то тяжёлом заболевании, то никакой особенной терапии насморк не требует. Достаточно лишь правильно сморкаться для облегчения дыхания, наклонив голову вниз, поочерёдно каждой ноздрёй. Также можно использовать специальный физраствор, который помогает избавляться от слизи.

Мясников добавил, что приготовленные в домашних условиях капли из чеснока или лука никак не ускорят выздоровление, а только усугубят ситуацию и обострят симптомы. Доктор предупредил, что насморк часто возникает в сезон простуд, потому что заразиться им легко даже от чихающего в автобусе соседа.