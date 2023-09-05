Терапевт объяснила, как не перепутать гайморит с обычным насморком

Гайморит от простого насморка отличается по длительности заложенности носа, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Она объяснила, что густое зеленоватое отделяемое с неприятным запахом зачастую тревожный симптом.

"При развитии инфекции происходит отёк слизистой, скопление жидкого экссудата и отёк в области верхнечелюстного соустья, что приводит к накоплению отделяемого, его сгущению, присоединению бактериальной инфекции и развитию воспаления слизистой гайморовой пазухи", — сообщила Тимощенко.

Врач пояснила, что гайморит — это воспаление слизистой гайморовых пазух. Это может происходить при инфекции верхних отделов дыхательных путей. Среди прочих симптомов болезни — боль в проекции глаза, отёк или покраснение, а ещё повышение температуры.