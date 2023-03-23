Врач объяснил, как проходит прокол пазух при гайморите и когда его назначают

Врач может назначить пункцию пазух носа при гайморите в запущенных случаях, когда антибактериальные препараты не дают нужного результата и нарастает интоксикация. Как проходит процедура, РИАМО рассказал оториноларинголог детского отделения "СМ-клиника" Степан Горшков.

Врач подчеркнул, что прокол назначают редко: при сильном гайморите с интенсивными головными болями, высокой температурой и значительным ухудшением состояния, если нет эффекта от антибактериальных препаратов, при нарастании симптомов интоксикации, при наличии жидкости в гайморовом синусе по результатам рентгена.

Для проведения прокола не нужно ложиться в больницу, вас отпустят домой почти сразу после процедуры. Сначала врач тщательно обрабатывает слизистую носовых ходов обезболивающим препаратом, затем осторожно вводит в ноздрю специальную изогнутую иглу, находит нужный участок кости и нажимает на него. Пациент не чувствует боли, а только слышит легкий хруст, уверяет Горшков. Диаметр прокола не превышает 1 мм.

Затем врач подсоединяет к игле шприц и вытягивает содержимое пазухи, а потом вводит в неё раствор антисептика. В ходе промывания жидкость вместе с остатками гноя, слизи и крови выходит из носа. Процесс продолжается до тех пор, пока жидкость не станет полностью чистой. После процедуры пациенту нужно полчаса полежать, чтобы вся жидкость вышла наружу через носовые ходы. Прокол полностью зарастает через 2-3 дня.

Однако, как отмечает оториноларинголог, для лечения гайморита обычно хватает антибактериальной терапии. Также для снятия отёка слизистой используются промывания соляным раствором, сосудосуживающие капли и антигистаминные препараты.