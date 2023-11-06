Отоларинголог рассказала, как справиться с насморком без помощи капель

Отоларинголог Ксения Шараева рассказала, как избавиться от заложенности носа без использования капель.

Эксперт посоветовала заменить капли солевым раствором, это поможет увлажнить и разжижить содержимое в полости носа. Кроме того, следует пить больше жидкости и увлажнять помещение.

"Благодаря этому слизистая станет более увлажнённой, а ресничкам носа будет легче работать. Само содержимое сделается более жидким, что облегчит процесс высмаркивания", — сообщила она в беседе с "Москвой 24".

Отоларинголог заметила, что не все люди промывают носовую полость правильно. Запрещено сильно запрокидывать голову, заливать раствор в одну из ноздрей и ждать, когда жидкость вытечет из другой. Это может привести к отиту. Правильнее будет слегка наклонить голову вперёд и обильно залить солевой раствор в нос, тогда как высмаркивать следует по отдельности каждую ноздрю.

Шараева также предостерегла от применения многоразовых платков, после использования которых на ткани могут оставаться микробы, что усугубит состояние в дальнейшем.