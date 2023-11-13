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13 ноября, 14:38

Обратный эффект: Желающим похудеть напомнили, что жёсткие диеты могут сыграть с ними злую шутку

Диетолог Гинзбург: Голодовка и диета Пьера Дюкана вызовут набор веса

Строгие диеты могут навредить ЖКТ и нарушить работу сосудов, рассказал диетолог Михаил Гинзбург. Он отметил, что в попытках похудеть нужно понимать баланс и не уходить в крайности, иначе можно спровоцировать набор веса.

"Строгие диеты и постоянные ограничения опасны бессонницей, срывами, постоянными перееданиями, резким набором веса и РПП. Одними из самых серьёзных последствий, к которым может привести жёсткая диета, считаются анорексия или булимия", — предупредил Гинзбург.

"Голодные" методики опасны для ЖКТ, они могут вызывать язвы и гастриты, рассказал Гинзбург "Вечерней Москве". По его словам, в процессе похудения у человека также может произойти нарушение электролитного обмена, из-за чего вырастет риск нарушений сосудистого тонуса и проблем с давлением.

Гинзбург рассказал о самых опасных методах похудения. По его словам, диета Пьера Дюкана, которая заключается почти в полном отказе от углеводов в рационе, может привести к подагре и камням в желчном пузыре. А голодовка вызовет срывы и анорексию.

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Александра Мышляева
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