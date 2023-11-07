"Это не диета": Доктор рассказала, кому и чем может навредить интервальное голодание

Интервальное голодание стало весьма популярно среди активных людей. Они уверены в том, что такой режим питания поможет похудеть, улучшить здоровье и снизить риск развития различных заболеваний. Однако на самом деле такой способ избавиться от лишних калорий обладает минусами и подходит далеко не всем.

"Интервальное голодание — это не диета в традиционном смысле. При интервальном голодании не запрещаются какие-либо продукты или группы продуктов. Единственное ограничение — это количество времени, в течение которого человек может употреблять пищу", — рассказала Лайфу терапевт и заведующая поликлиническим отделением клиники "Евроонко" Ольга Козлова.

По её словам, при таком режиме питания организм переходит в состояние кетоза — начинает сжигать жир для получения энергии, что действительно может привести к снижению веса и улучшению показателей холестерина. Однако такой подход может иметь и негативные последствия, поскольку затяжные периоды голодания провоцируют стресс для организма.

Когда мы не получаем достаточное количество питательных веществ, организм начинает истощать свои внутренние запасы, чтобы обеспечить себя энергией. Это может привести к разрушению множества цепочек в организме, что негативно сказывается на его функционировании, и спровоцировать быструю утомляемость, головные боли, бессонницу Доктор Ольга Козлова

Кроме того, интервальное голодание может привести к сгущению желчи, которая играет важную роль в пищеварении, помогая расщеплять жиры, — всё это грозит проблемами с пищеварением. В частности, от интервального голодания стоит отказаться беременным и кормящим женщинам, пациентам с эндокринными заболеваниями, а также людям с расстройствами пищевого поведения.

Если целью является похудение, то лучше просто исключить из рациона продукты с повышенным содержанием углеводов: фастфуд, сладости и полуфабрикаты. Самостоятельно следовать экстремальным диетам или режимам питания не надо, всегда стоит предварительно консультироваться с врачом или диетологом, предупредила терапевт.